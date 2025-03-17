Мирра Андреева впервые поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Также Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на одном турнире под эгидой WTA до 18-летия. На пути к финалу Андреева победила Игу Швентек. В XXI веке это не удавалось никому. В 1987 году подобное достижение покорилось 22-кратной победительнице турниров «Большого шлема» представительнице Германии Штеффи Граф, а в 1999 году на US Open это сделала Серена Уильямс.