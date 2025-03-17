Мирра Андреева впервые поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пять позиций и впервые в карьере заняла шестое место. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Беларуси. Вторую строчку занимает Ига Швентек из Польши. Тройку лидеров замыкает американка Коко Гауфф.
Напомним, вчера, 16 марта, Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко в финале престижного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира после американки Серены Уильямс. Серена выиграла Индиан-Уэллс в 1999 году в возрасте 17 лет и 293 дней. Россиянке же на момент победы было 17 лет и 309 дней.
Также Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на одном турнире под эгидой WTA до 18-летия. На пути к финалу Андреева победила Игу Швентек. В XXI веке это не удавалось никому. В 1987 году подобное достижение покорилось 22-кратной победительнице турниров «Большого шлема» представительнице Германии Штеффи Граф, а в 1999 году на US Open это сделала Серена Уильямс.
Другая россиянка Людмила Самсонова, которая впервые в карьере дошла до ¼ финала Индиан-Уэллса, поднялась на четыре строчки и теперь занимает 21-е место в мировом рейтинге. Дарья Касаткина осталась на 12-й строчке, а Диана Шнайдер — на 13-й. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и располагается на 20-м месте в рейтинге WTA.