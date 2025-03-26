Соболенко вышла в полуфинал Майами, разгромив чемпионку ОИ-2024

Матч продолжался 1 час 37 минут. Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Циньвэнь выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.
Чжэн Циньвэнь является олимпийской чемпионкой 2024 года в одиночном разряде. При этом Соболенко выиграла у нее все шесть очных матчей, отдав китаянке лишь один сет.
Соболенко вышла в 17-й полуфинал уровня WTA-1000 в карьере. Путевку в финал 26-летняя белоруска разыграет с седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии, которая обыграла Магду Линетт из Польши (6:3, 6:2).
Турнир в Майами с общим призовым фондом 8,9 млн долларов завершится 29 марта. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:5, 6:3).