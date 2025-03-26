Соболенко вышла в полуфинал Майами, разгромив чемпионку ОИ-2024

Матч продолжался 1 час 37 минут. Соболенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Циньвэнь выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.