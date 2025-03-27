Павлюченкова призналась, что у нее есть разряд по шахматам

— Мне лень играть слишком часто. Та партия (которая попала на видео в Абу-Даби) длилась 40 минут и требовала максимальной концентрации. А вечером у меня еще был матч. Так что мне тяжело играть в шахматы во время турниров. Лучше в свободное время.



Вообще мы любим настольные игры. Также играем в нарды и карты. Недавно на один из турниров приезжала моя мама, и мы втроем играли в преферанс. Было так азартно, что мелькнула мысль: в следующий раз надо сыграть с ними на деньги. (Смеется.).