Теннисистка пожаловалась судье на неприятный запах соперницы

«Хочу обратиться ко всем и принести свои искренние извинения за слова, сказанные мной сегодня на корте. Это была эмоциональная реакция в горячке матча, о которой я сейчас глубоко сожалею. Подобное поведение не соответствует моим принципам, и я полностью признаю свою ошибку. Я испытываю огромное уважение к Луа и ее сегодняшней игре. Этот случай станет для меня важным уроком, и я сделаю все, чтобы впредь демонстрировать только лучшее поведение на корте», — написала британская спортсменка.