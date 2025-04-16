Мирра Андреева на отказе сестры прошла в следующий раунд WTA-500

В стартовом матче на турнире 17-летняя теннисистка играла против своей старшей сестры Эрики. При счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры Эрика отказалась от дальнейшей борьбы из‑за травмы колена. По ходу первого сета старшая из сестер Андреевых брала медицинский тайм-аут.