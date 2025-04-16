Мирра Андреева на отказе сестры прошла в следующий раунд WTA-500

В стартовом матче на турнире 17-летняя теннисистка играла против своей старшей сестры Эрики. При счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры Эрика отказалась от дальнейшей борьбы из‑за травмы колена. По ходу первого сета старшая из сестер Андреевых брала медицинский тайм-аут.
Таким образом, Мирра Андреева взяла реванш у сестры за поражение на турнире WTA-1000 в Ухане в октябре 2024 года. Тогда Эрика одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:1.
Во втором круге Андреева сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая в первом круге обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (6:3, 6:3).
Грунтовый турнир в Штутгарте с призовым фондом 925 тыс. долларов завершится 21 апреля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Марту Костюк (6:2, 6:2).