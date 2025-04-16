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«Если честно, эмоции странные». Андреева — о победе над сестрой

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте. Об этом сообщает Спортс'".

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В стартовом матче на турнире 17-летняя теннисистка играла против своей старшей сестры Эрики. При счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры Эрика отказалась от дальнейшей борьбы из‑за травмы колена. По ходу первого сета старшая из сестер Андреевых брала медицинский тайм-аут.

«Конечно, я знала о ее проблемах, мы живем в одном номере отеля. Если честно, эмоции странные. Я должна радоваться, что выиграла матч, но при этом очень грустно, что он закончился именно так. Но я уверена, что спустя время она восстановится, вернется и будет еще сильнее.

Если честно, если бы она не начала играть в теннис раньше меня, я бы сама не вышла на такой высокий уровень так быстро. Она выступала на турнирах, на которых мне уже не нужно было играть. Я шла по ее пути, и мне было легче сразу выходить на более крупные турниры. Если бы не она, я не уверена, что играла бы здесь в этом году», — сказала Мирра.

Минувшая игра была второй очной встречей Мирры и Эрики на взрослом уровне. Первая состоялась в октябре 2024 года на турнире WTA-1000 в Ухане. Тогда Эрика одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:1.

Разница в возрасте у сестер Андреевых составляет чуть менее трех лет. Эрика занимает 97-е место в одиночном рейтинге WTA, Мирра — седьмое.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая в первом круге обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (6:3, 6:3).