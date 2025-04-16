«Если честно, эмоции странные». Андреева — о победе над сестрой

«Конечно, я знала о ее проблемах, мы живем в одном номере отеля. Если честно, эмоции странные. Я должна радоваться, что выиграла матч, но при этом очень грустно, что он закончился именно так. Но я уверена, что спустя время она восстановится, вернется и будет еще сильнее.



Если честно, если бы она не начала играть в теннис раньше меня, я бы сама не вышла на такой высокий уровень так быстро. Она выступала на турнирах, на которых мне уже не нужно было играть. Я шла по ее пути, и мне было легче сразу выходить на более крупные турниры. Если бы не она, я не уверена, что играла бы здесь в этом году», — сказала Мирра.