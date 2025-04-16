Андреева спела на корте Happy Birthday для своего тренера: видео

Сегодня бывшей испанской теннисистке исполнилось 53 года. Во время послематчевого интервью Мирра взяла микрофон и исполнила традиционную для таких случаев композицию, назвав своего наставника «Дорогая Консепсьон».
«Я хочу смутить Кончиту, поэтому спою для нее», — сказала Мирра.
Журналист, который брал интервью на корте у Андреевой, пошутил, что Мирра скорее сначала выиграет Уимблдон, чем Евровидение.
Кончита Мартинес является бывшей второй ракеткой мира, победительницей Уимблдона-1994 и 46 турниров WTA, и трехкратным призером Олимпийских игр в парном разряде. С Миррой Андреевой она работает с 2024 года. Ранее Мартинес тренировала испанку Гарбинье Мугурусу.
Во втором круге Мирра Андреева сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая в первом круге обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (6:3, 6:3).