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Андреева спела на корте Happy Birthday для своего тренера: видео

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над Эрикой Андреевой (6:2, 1:0 — отказ) спела песню Happy Birthday для своего тренера Кончиты Мартинес.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Сегодня бывшей испанской теннисистке исполнилось 53 года. Во время послематчевого интервью Мирра взяла микрофон и исполнила традиционную для таких случаев композицию, назвав своего наставника «Дорогая Консепсьон».

«Я хочу смутить Кончиту, поэтому спою для нее», — сказала Мирра.

Журналист, который брал интервью на корте у Андреевой, пошутил, что Мирра скорее сначала выиграет Уимблдон, чем Евровидение.

Кончита Мартинес является бывшей второй ракеткой мира, победительницей Уимблдона-1994 и 46 турниров WTA, и трехкратным призером Олимпийских игр в парном разряде. С Миррой Андреевой она работает с 2024 года. Ранее Мартинес тренировала испанку Гарбинье Мугурусу.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет против россиянки Екатерины Александровой, которая в первом круге обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (6:3, 6:3).