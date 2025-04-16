Андреева спела на корте Happy Birthday для своего тренера: видео

Кончита Мартинес является бывшей второй ракеткой мира, победительницей Уимблдона-1994 и 46 турниров WTA, и трехкратным призером Олимпийских игр в парном разряде. С Миррой Андреевой она работает с 2024 года. Ранее Мартинес тренировала испанку Гарбинье Мугурусу.