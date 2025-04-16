Мирра Андреева назвала матч против сестры самым сложным в сезоне

«Если честно, это был один из самых сложных матчей для меня в этом сезоне. Ментально он был тяжелым для меня. Я старалась быть собранной, концентрироваться на своей игре, но при этом переживала за Эрику. Было тяжело. Но надо просто принять, что жеребьевка турниров иногда бывает жестокой», — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба WTA.