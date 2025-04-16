Мирра Андреева назвала матч против сестры самым сложным в сезоне

В первом круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева победила сестру, которая снялась с матча из-за травмы при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры Андреевой. По ходу первого сета Эрика Андреева брала медицинский перерыв из-за проблем с коленом. Во втором круге Мирра Андреева сыграет против соотечественницы Екатерины Александровой.
«Если честно, это был один из самых сложных матчей для меня в этом сезоне. Ментально он был тяжелым для меня. Я старалась быть собранной, концентрироваться на своей игре, но при этом переживала за Эрику. Было тяжело. Но надо просто принять, что жеребьевка турниров иногда бывает жестокой», — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба WTA.
Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более 1 миллиона долларов. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012−2014).