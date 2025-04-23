Из спортзала — на обложки глянца: 4 спортсменки, которые стали иконами стиля

Спорт — это дисциплина, а мода — свобода. Казалось бы, между ними мало общего, но вместе они создают сильный тандем. Эти спортсменки не только бьют рекорды и завоевывают олимпийские награды, но и создают тренды, коллаборации с брендами и доказывают, что спортивная харизма может покорить мир моды.
Мария Шарапова — элегантность на корте и вне его
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира и серебряный призер Олимпийских игр-2012 Мария Шарапова давно перестала быть просто «теннисной примой». Даже на корт она всегда выбирала женственные наряды: черное платье с поясом-бантом, белое платье-смокинг, кружевной наряд со стразами, шорты с оборками — и всегда это смотрелось уместно.
Благодаря таким нарядам Шарапова стала символом сдержанной роскоши, а вне корта превратилась в законодательницу моды. Сегодня ее образы могут сравниться со стилем известных модниц, например, Кейт Миддлтон и Викторией Бекхэм. При этом Мария не гонится за трендами: она предпочитает элегантный и минималистичный стиль, выбирая одежду благородных оттенков.
И конечно, такую стильную и красивую спортсменку крупные компании выбирают своим лицом. Мария сотрудничала с многими брендами, но, пожалуй, самым крупным был ее контракт с Nike — эта работа длилась более 20 лет.
Серена Уильямс — эксцентричный стиль и собственный бренд
Если стиль Шараповой — это элегантная классика, то образы другой теннисистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Серены Уильямс — взрывная смесь дерзости и гламура. В начале карьеры каждый наряд спортсменки был эпатажным. Она выступала в джинсовой мини-юбке, в сапогах-кедах, в юбке-пачке и колготках в сеточку. Но, пожалуй, самым шокирующим был ее костюм «женщины-кошки» на турнире Открытого чемпионата Франции в 2018 году. Тогда Серена оказалась в центре скандала: Французская федерация тенниса не оценила ее look и ужесточила на турнире правила дресс-кода.
«У меня есть две любви — теннис и мода — и я хотела найти способ заставить их сосуществовать вместе», — рассказала спортсменка в интервью.
Серена Уильямс интересовалась модой еще во время профессиональной карьеры. Она даже училась на дизайнера, и в 2018 году создала собственный бренд S by Serena. Сегодня ее стиль стал более сдержанным, но все равно остается ярким: в гардеробе преобладают насыщенные цвета и леопардовый принт.
В 2019 году Серена Уильямс возглавила рейтинг 50 самых стильных спортсменов по версии издания Sports Illustrated. А в 2023-м Союз модельеров Америки признал ее «Иконой стиля». Она стала первой спортсменкой, которая удостоилась такого высокого звания.
Евгения Медведева — от фигуристки до fashion-героини
Если Серена Уильямс выходила на корт, как на подиум, удивляя смелыми образами, то российская звезда фигурного катания, двукратная чемпионка мира — Евгения Медведева — наоборот, в начале карьеры создавала на льду образ «скромной девочки». Этот стиль был и в жизни: обычная одежда, минимум макияжа и никаких экспериментов с внешностью.
Переломный момент произошел после зимней Олимпиаде в Пхенчхане, где Медведева стала серебряным призером. Она все чаще стала появляться на ТВ, сниматься для обложек журналов и рекламных кампаний. Стал меняться и ее стиль: Евгения появлялась в свете в классических жакетах, женственных платьях, на каблуках и с брендовыми аксессуарами. Но Медведева пошла дальше: в 2019 году она запустила собственную линию одежды для дома и спорта.
В 2025 году Евгения вошла в список «100 самых стильных» по версии российского FashionTV. Фигуристка получила награду в номинации «Самая стильная спортсменка». «Стиль — это не про одежду, это про то, что у нас внутри», — сказала Медведева на вручении премии.
Алиса Лью — подростковый стиль на пике трендов
Алиса Лью — еще одна фигуристка, чей стиль заслуживает внимания. Образы чемпионки мира в одиночном катании 2025 года совсем не похожи на образы Евгении Медведевой или Серены Уильямс. 19-летняя Алиса — представительница нового поколения Z (или «зумеры») и одевается она соответствующе.
Сама спортсменка называет свой стиль «аутентичным». Ее образы — это oversize-худи, велосипедки с высокими носками и кроссовки в сочетании с люксовыми аксессуарами. Даже на тренировку Алиса может надеть красные колготки, а базовую олимпийку сборной собственноручно обшить мехом.
Да, Алиса Лью не получает фэшн-премии и не входит в рейтинги самых стильных, но ее образы нашли отклик у подростков и молодежи, стремящихся подражать девушке, добившейся успеха не только в спорте, но и в моде.
Наши героини ломают стереотипы, доказывая, что спорт и мода — не параллельные вселенные, а части одного целого. Они не просто носят одежду — они создают историю, и гордо заявляют, что стиль — это возможность быть собой. И кто, как не спортсменки, знают, насколько в действительности это смелый шаг.
Автор: Мария Андрианова