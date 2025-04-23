Из спортзала — на обложки глянца: 4 спортсменки, которые стали иконами стиля

Если стиль Шараповой — это элегантная классика, то образы другой теннисистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Серены Уильямс — взрывная смесь дерзости и гламура. В начале карьеры каждый наряд спортсменки был эпатажным. Она выступала в джинсовой мини-юбке, в сапогах-кедах, в юбке-пачке и колготках в сеточку. Но, пожалуй, самым шокирующим был ее костюм «женщины-кошки» на турнире Открытого чемпионата Франции в 2018 году. Тогда Серена оказалась в центре скандала: Французская федерация тенниса не оценила ее look и ужесточила на турнире правила дресс-кода.