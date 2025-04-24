Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде

Ранее Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала на турнире в Барселоне, где уступил датчанину Хольгеру Руне.
«Во время финала в Барселоне я повредил приводящую мышцу правой ноги, а также почувствовал что-то в подколенном сухожилии левой ноги. Мы пытались сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но это оказалось невозможным.
Я очень расстроен, что не смогу сыграть здесь, в Мадриде. Здесь я люблю играть перед своими людьми, перед своей семьей, друзьями. Они не могут так много путешествовать, поэтому здесь для меня особое место.
Это была очень сложная ситуация, очень сложно было принять решение, не имея возможности играть. Я вернусь с большими силами на следующие турниры. Я очень разочарован тем, что не сыграю здесь», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.
Также теннисист отметил, что постарается восстановиться и принять участие на «Мастерсе» в Риме, где впервые за три месяца выступит итальянец Янник Синнер, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
В прошлом году в Мадриде Алькарас дошел до четвертьфинала, где уступил будущему победителю турнира россиянину Андрею Рублеву.
Турнир серии «Мастерс» в Мадриде завершится 4 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн.