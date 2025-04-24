Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде

«Во время финала в Барселоне я повредил приводящую мышцу правой ноги, а также почувствовал что-то в подколенном сухожилии левой ноги. Мы пытались сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но это оказалось невозможным.



Я очень расстроен, что не смогу сыграть здесь, в Мадриде. Здесь я люблю играть перед своими людьми, перед своей семьей, друзьями. Они не могут так много путешествовать, поэтому здесь для меня особое место.



Это была очень сложная ситуация, очень сложно было принять решение, не имея возможности играть. Я вернусь с большими силами на следующие турниры. Я очень разочарован тем, что не сыграю здесь», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.