В стартовом для себя матче 7-я ракетка мира Андреева встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой. Россиянка обыграла 58-ю ракетку мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. В следующем круге Андреева сыграет против представительницы Польши Магдалены Френх. В другом матче для еще одна россиянка Людмила Самсонова, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла 71-ю ракетку мира, американку Кэролайн Доулхайд в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В третьем круге Самсонова сыграет с победительницей матча между украинкой Юлией Стародубцевой и Элизабеттой Коччаретто из Италии. 29-я ракетка мира Анна Калинская также пробилась в третий круг. В матче второго раунда она обыграла француженку Диан Парри в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. За выход в четвертый круг россиянка поборется с победительницей встречи между американкой Мэдисон Киз и итальянкой Лючией Бронцетти. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде завершится 3 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн. Действующей победительницей соревнований является вторая ракетка мира Ига Швентек из Польши.