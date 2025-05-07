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Экс-девятая ракетка мира Фоньини объявил о завершении карьеры

Итальянский теннисист Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Последним турниром Фоньини станет «Мастерс» в Риме, который проходит в эти дни. В первом круге соперником итальянца, который получил wild card, будет британец Джейкоб Фирнли.

«Я хочу дать дорогу молодым. У меня была отличная карьера, и я счастлив, но, как и во всем, есть начало и есть конец», — цитирует Фоньини Sky Sport.

На счету Фоньини девять титулов ATP в одиночном разряде, на турнирах «Большого шлема» его лучшим результатом был четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2011 году. Кроме того, итальянец в 2015 году выиграл Australian Open в паре с соотечественником Симоне Болелли. Сейчас Фоньини занимает 107-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Риме с призовым фондом €8,05 млн завершится 18 мая. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.