Экс-девятая ракетка мира Фоньини объявил о завершении карьеры

На счету Фоньини девять титулов ATP в одиночном разряде, на турнирах «Большого шлема» его лучшим результатом был четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2011 году. Кроме того, итальянец в 2015 году выиграл Australian Open в паре с соотечественником Симоне Болелли. Сейчас Фоньини занимает 107-е место в рейтинге ATP.