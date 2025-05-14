«Не всегда побеждает лучший»: Медведев после поражения в Риме

— На самом деле, сильный дождь пошел еще, может быть, где-то при счете по 15:15. Я видел, что он не хочет продолжать. Он, наверное, хотел постараться завершить матч до дождя, а подавать в дождь тяжелее, поэтому я такой: окей, давай попробуем. И в итоге он выиграл это очко на «по 30», почти подал двойную, потому что дождь в глаза льет. Я не хотел останавливаться, но там уже сильный дождь пошел, поэтому обидно, что это очко «по 30» не взял. Но вообще матч обидный, потому что он с одной стороны близкий, с другой стороны он [Музетти], я считаю, все равно был лучше, но как бы не всегда в теннисе и в спорте побеждает лучший, поэтому обидно. И то, что была эта остановка, еще обиднее, поскольку веришь в камбэк как спортсмен, веришь, что одно очко может решить исход встречи, и в итоге это очко я проиграл, поэтому еще обиднее, мне бы не было так досадно, если бы я проиграл этот матч полностью сразу, — сказал Медведев в интервью проекту «Больше!».