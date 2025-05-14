Папа римский встретился с Синнером после шутки над его фамилией

23-летний спортсмен посетил Ватикан и подарил понтифику теннисные ракетки, предложив сыграть.
Лев XIV: «Вы победили вчера вечером».
Синнер: «Если хотите немного поиграть…».
Лев XIV: «Лучше не здесь — мы все разнесем».
Избранный Папой на прошлой неделе американец Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV, является большим поклонником тенниса.
Во время общения с журналистами один из них предложил Папе римскому организовать благотворительный турнир и спросил, кого из теннисистов пригласил бы Лев XIV.
«Я возьму с собой Андре Агасси. Но только не приводите Синнера», — сказал понтифик.
С английского языка фамилия Синнера переводится как «грешник». При этом она имеет южно-немецкое происхождение и сходна с известной фамилией немецких евреев Зингер, что в переводе означает «певец».
Синнер родился на севере-востоке Италии в регионе Южный Тироль, граничащим с Австрией, где большинство населения говорит на немецком. Таким образом, Синнер имеет немецкое происхождение и именно этот язык является родным для теннисиста. Итальянский он выучил позднее, когда начал заниматься в академии тенниса Риккардо Пьятти.
Вчера, 13 мая, Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв представителя Аргентины Франсиско Серундоло. За выход в полуфинал турнира Синнер поборется с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и испанцем Хауме Мунаром.
Напомним, Синнер вернулся в тур после того, как отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Турнир в столице Италии завершится 18 мая. Его призовой фонд у мужчин составляет €8,055 млн.