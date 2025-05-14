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Папа римский встретился с Синнером после шутки над его фамилией

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер нанес визит новому Папе римскому Льву XIV.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний спортсмен посетил Ватикан и подарил понтифику теннисные ракетки, предложив сыграть.

Лев XIV: «Вы победили вчера вечером».

Синнер: «Если хотите немного поиграть…».

Лев XIV: «Лучше не здесь — мы все разнесем».

Избранный Папой на прошлой неделе американец Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV, является большим поклонником тенниса.

Во время общения с журналистами один из них предложил Папе римскому организовать благотворительный турнир и спросил, кого из теннисистов пригласил бы Лев XIV.

«Я возьму с собой Андре Агасси. Но только не приводите Синнера», — сказал понтифик.

С английского языка фамилия Синнера переводится как «грешник». При этом она имеет южно-немецкое происхождение и сходна с известной фамилией немецких евреев Зингер, что в переводе означает «певец».

Синнер родился на севере-востоке Италии в регионе Южный Тироль, граничащим с Австрией, где большинство населения говорит на немецком. Таким образом, Синнер имеет немецкое происхождение и именно этот язык является родным для теннисиста. Итальянский он выучил позднее, когда начал заниматься в академии тенниса Риккардо Пьятти.

Вчера, 13 мая, Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв представителя Аргентины Франсиско Серундоло. За выход в полуфинал турнира Синнер поборется с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и испанцем Хауме Мунаром.

Напомним, Синнер вернулся в тур после того, как отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Турнир в столице Италии завершится 18 мая. Его призовой фонд у мужчин составляет €8,055 млн.