Первая ракетка России хочет сняться в клипе Тейлор Свифт

18-летняя теннисистка приняла участие в шоу VIP Tennis Lounge на американском телеканале Tennis Channel, где пообщалась с бывшей первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. 31-летняя испанка спросила у Андреевой, в клипе какого музыкального исполнителя она хотела бы сняться.
«Я бы выбрала Тейлор Свифт. Ее музыка мне нравится. Думаю, она энергичная, потому что я бы просто веселилась на заднем плане. Я люблю танцевать, однако у меня это плохо выходит… Не знаю, испорчу ли я клип», — сказала Андреева.
Тейлор Свифт — одна из ключевых фигур современной поп-культуры. Она 14 раз становилась лауреатом премии «Грэмми» и занимает первое место среди самых продаваемых исполнителей XXI века. Ее мировое турне The Eras Tour, которое завершилось в декабре 2024 года, стало самым кассовым в истории музыки, собрав более двух миллиардов долларов только на продаже билетов.
В данный момент Андреева играет в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 против третьей ракетки мира американки Коко Гауфф.