Первая ракетка России хочет сняться в клипе Тейлор Свифт

«Я бы выбрала Тейлор Свифт. Ее музыка мне нравится. Думаю, она энергичная, потому что я бы просто веселилась на заднем плане. Я люблю танцевать, однако у меня это плохо выходит… Не знаю, испорчу ли я клип», — сказала Андреева.