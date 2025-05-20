Медведев назвал три любимых приложения на своем телефоне

«Первое — WhatsApp, потому что сейчас все на связи. Второе, наверное, “Инстаграм”* будет. Я им мало пользуюсь, в основном чтобы что-то полистать, посмотреть. И третье — Clash of Clans, я начал им пользоваться после того, как уступил в Дубае, подумал, во что бы поиграть в телефоне, и вспомнил, что когда-то 10 лет назад я играл в Clash of Clans, и сейчас не могу остановиться. Думаю, часа четыре точно есть в день для Clash of Clans, нужно уменьшать», — сказал Медведев в интервью проекту «Больше».
Clash of Clans — стратегическая игра в реальном времени. В ней нужно планировать каждое действие. Задача игрока не только оборонять свою деревню от нападений других пользователей, но и атаковать самому.
Напомним, на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Риме Медведев потерпел поражение в матче четвертого круга от восьмой ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти.
В данный момент российский теннисист готовится к старту второго в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Лучшим результатом Медведева на турнире является выход в четвертьфинал в 2021 году.
«Ролан Гаррос» в Париже начнется 25 мая и завершится 8 июня. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева.
*Деятельность Meta (соцсети «Фейсбук» и «Инстаграм») запрещена в России как экстремистская.