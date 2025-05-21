Дамир Докич умер 16 мая. «Мои отношения с отцом были сложными и болезненными с большой историей. Несмотря ни на что и неважно, насколько тяжелыми, трудными, а в последние 10 лет даже отсутствующими. Но никогда не бывает легко потерять родителя и отца», — написала 42-летняя экс-теннисистка. «Это конец главы и той жизни, какой я ее знала. Во мне множество противоречивых и сложных чувств. В завершение этой главы я выбираю сосредоточиться на хороших воспоминаниях, таких, как на этой фотографии. Как всегда, особенно в такие моменты, для меня важно оставаться тем, кем я стремлюсь быть: уважающей, благородной, доброй, достойной и чуткой. Хочу и буду оставаться таким человеком и в этой ситуации. Спасибо всем, кто поддерживал меня в последние дни и был рядом, пока я проходила через эту сложную и запутанную ситуацию. Мои последние слова: покойся с миром», — добавила Докич. Елена Докич на международных соревнованиях представляла Австралию, Союзную республику Югославию, а также Сербию и Черногорию. Она завершила карьеру в 2014 году. Она является победительницей десяти турниров WTA, один раз — в 1999 году — играла в полуфинале Уимблдона. В 2018 году вышла автобиография Елены «Несокрушимая» (Unbreakable). В книге теннисистка подробно описывает физическое, словесное и психологическое насилие, которому, по ее словам, она подвергалась со стороны своего отца и бывшего тренера. Она разорвала отношения с отцом в 2002 году, уйдя «среди ночи» только с сумкой для ракеток и чемоданом.