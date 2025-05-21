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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

27-летний российский теннисист уверенно переиграл немца Юстина Энгеля.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Андрей Рублев вышел в ¼ финала грунтового турнира АТР-500 в немецком Гамбурге, одолев 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля со счетом 6:3, 7:5. Во втором сете россиянин сумел уйти от сетбола.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матчи Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накасима (США).

В мае российские теннисисты впервые с 2019 года не вошли в топ-10 рейтинга АТР. Даниил Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Андрей Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и теперь занимает 17-ю строчку.