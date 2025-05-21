Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

В мае российские теннисисты впервые с 2019 года не вошли в топ-10 рейтинга АТР. Даниил Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Андрей Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и теперь занимает 17-ю строчку.