Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Андрей Рублев вышел в ¼ финала грунтового турнира АТР-500 в немецком Гамбурге, одолев 333-ю ракетку мира Юстина Энгеля со счетом 6:3, 7:5. Во втором сете россиянин сумел уйти от сетбола.
В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матчи Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накасима (США).
В мае российские теннисисты впервые с 2019 года не вошли в топ-10 рейтинга АТР. Даниил Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Андрей Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и теперь занимает 17-ю строчку.