Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Рублев сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
«Я счастлив быть в полуфинале, я нуждался в этой паре матчей. Мне нужны были эти победы, мне нужна была эта борьба. Знаете, когда сталкиваешься с тяжелым противником, ты не сразу начинаешь чувствовать себя уверенно, это приходит с каждым розыгрышем. Сегодня я смог сыграть намного лучше, для меня важен такой сложный матч. Я скучал по таким матчам, потому что они мне очень нужны», — сказал Рублев после матча.
В полуфинале Рублев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который обыграл француза Александра Мюллера (7:6, 6:7, 6:3). Счет в личных встречах — 7−1 в пользу россиянина.
Грунтовый турнир в Гамбурге с призовым фондом 2,16 млн евро завершится в субботу, 24 мая. Действующим победителем турнира является француз Артюр Фис, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:6).