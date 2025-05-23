Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

«Я счастлив быть в полуфинале, я нуждался в этой паре матчей. Мне нужны были эти победы, мне нужна была эта борьба. Знаете, когда сталкиваешься с тяжелым противником, ты не сразу начинаешь чувствовать себя уверенно, это приходит с каждым розыгрышем. Сегодня я смог сыграть намного лучше, для меня важен такой сложный матч. Я скучал по таким матчам, потому что они мне очень нужны», — сказал Рублев после матча.