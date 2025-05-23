Стало известно, кто из россиян сыграет на старте «Ролан Гаррос»

Турнир «Большого шлема» в Париже стартует в воскресенье, 25 мая. В первый день пройдут матчи нижней части мужской и верхней части женской сеток.
Мужчины:
- Роман Сафиуллин (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США)
Женщины:
- Диана Шнайдер (Россия) — победительница квалификации
- Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия)
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
- Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
- Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь)
Всего в основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют 12 теннисисток и четыре теннисиста из России.
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Призовой фонд турнира составляет около 56,4 млн евро. Действующим чемпионом турнира у мужчин является испанец Карлос Алькарас, у женщин — полька Ига Швентек.