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Стало известно, кто из россиян сыграет на старте «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») опубликовали список матчей, которые будут сыграны в первый день турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Robert Prange/Getty Images

Турнир «Большого шлема» в Париже стартует в воскресенье, 25 мая. В первый день пройдут матчи нижней части мужской и верхней части женской сеток.

Мужчины:

  • Роман Сафиуллин (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США)

Женщины:

  • Диана Шнайдер (Россия) — победительница квалификации
  • Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия)
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия)
  • Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь)

Всего в основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют 12 теннисисток и четыре теннисиста из России.

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Призовой фонд турнира составляет около 56,4 млн евро. Действующим чемпионом турнира у мужчин является испанец Карлос Алькарас, у женщин — полька Ига Швентек.