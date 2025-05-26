Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»

«В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть только за нее. Я знала, что зрители будут болеть за своего игрока, и была к этому готова.



Для меня главное — принять это и осознать, что ничего не изменить. Я стараюсь сдерживать эмоции, не вступать в споры с командой или судьей и сохранять спокойствие. При этом можно подбадривать себя, выкрикивая “Давай!” или что-то в этом роде. Если реагировать на трибуны, пользы это не принесет. Они могут просто тебя съесть, и ты почувствуешь огромное давление. Вот такие ощущения», — сказала Андреева на пресс-конференции.