Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»

В первом круге второго в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 6-я ракетка мира Андреева сыграет с представительницей Испании Кристиной Букшей.
«В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть только за нее. Я знала, что зрители будут болеть за своего игрока, и была к этому готова.
Для меня главное — принять это и осознать, что ничего не изменить. Я стараюсь сдерживать эмоции, не вступать в споры с командой или судьей и сохранять спокойствие. При этом можно подбадривать себя, выкрикивая “Давай!” или что-то в этом роде. Если реагировать на трибуны, пользы это не принесет. Они могут просто тебя съесть, и ты почувствуешь огромное давление. Вот такие ощущения», — сказала Андреева на пресс-конференции.
Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд турнира вырос на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши. В 2024 году в финале она обыграла итальянку Джасмин Паолини.