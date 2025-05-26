Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России Мирра Андреева рассказала, как ведет себя на корте, когда играет с теннисистками из Франции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом круге второго в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 6-я ракетка мира Андреева сыграет с представительницей Испании Кристиной Букшей.

«В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть только за нее. Я знала, что зрители будут болеть за своего игрока, и была к этому готова.

Для меня главное — принять это и осознать, что ничего не изменить. Я стараюсь сдерживать эмоции, не вступать в споры с командой или судьей и сохранять спокойствие. При этом можно подбадривать себя, выкрикивая “Давай!” или что-то в этом роде. Если реагировать на трибуны, пользы это не принесет. Они могут просто тебя съесть, и ты почувствуешь огромное давление. Вот такие ощущения», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд турнира вырос на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши. В 2024 году в финале она обыграла итальянку Джасмин Паолини.