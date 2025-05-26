Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Второй в сезоне турнир Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд соревнований вырос на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши. В 2024 году в финале она обыграла итальянку Джасмин Паолини.