Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

В матче первого круга Кудерметова, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге, встречалась с 64-й ракеткой мира из Болгарии Викторией Томовой. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.
Во втором круге 28-летняя Кудерметова встретится с победительницей матча между Барбарой Крейчиковой из Чехии и Татьяной Марией из Германии.
Среди россиянок сегодня, 26 мая, матчи первого круга проедут младшая сестра Вероники Полина Кудерметова. Она сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017 Еленой Остапенко из Латвии. Людмила Самсонова встретится с представительницей Египта Майар Шериф. Екатерина Александрова поборется за выход во второй круг с итальянкой Лючией Бронцетти.
Второй в сезоне турнир Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд соревнований вырос на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши. В 2024 году в финале она обыграла итальянку Джасмин Паолини.