Елена Рыбакина пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

В прошлом году представительница Казахстана дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущей финалистке Джасмин Паолини из Италии. Рыбакина повторила свое лучшее достижение на «Ролан Гаррос». В 2021 году она также дошла до ¼ финала. В полуфинал Рыбакину не пустила россиянка Анастасия Павлюченкова.