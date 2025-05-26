Елена Рыбакина пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира Рыбакина в матче первого круга встречалась с представительницей Аргентины Хулией Риерой, которая занимает 202-ю строчку в рейтинге WTA. Елена Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.
Во втором круге 25-летняя Рыбакина сыграет с представительницей США Ивой Йович, занимающей 129-е место в мировом рейтинге.
В прошлом году представительница Казахстана дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущей финалистке Джасмин Паолини из Италии. Рыбакина повторила свое лучшее достижение на «Ролан Гаррос». В 2021 году она также дошла до ¼ финала. В полуфинал Рыбакину не пустила россиянка Анастасия Павлюченкова.
Второй в сезоне турнир Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд соревнований вырос на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн.