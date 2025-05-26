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Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла египтянку Маяр Шериф (7:6, 6:2) в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by Johannes Simon/Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Самсонова выполнила две подачи навылет и реализовала три из девяти брейк-пойнта. На счету Шериф один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Самсонова сыграет со 150-й ракеткой мира Лейре Ромеро-Гормас из Испании, которая обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга Ражану (7:6, 6:2).

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Призовой фонд турнира в этом году составляет более 26,3 млн долларов. Действующей победительницей является Ига Швентек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1).