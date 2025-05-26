Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Самсонова выполнила две подачи навылет и реализовала три из девяти брейк-пойнта. На счету Шериф один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Самсонова сыграет со 150-й ракеткой мира Лейре Ромеро-Гормас из Испании, которая обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга Ражану (7:6, 6:2).
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Призовой фонд турнира в этом году составляет более 26,3 млн долларов. Действующей победительницей является Ига Швентек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1).