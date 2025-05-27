«Ролан Гаррос», плей-офф НХЛ, российский баскетбол: что посмотреть сегодня

На грунтовом турнире «Большого шлема» идут матчи первого круга. Сегодня вступит в борьбу первая ракетка России Даниил Медведев. На этом турнире 29-летний россиянин будет стараться вернуться в топ-10 мирового рейтинга, из которого не так давно выпал впервые за последние несколько лет. В первом круге Даниилу предстоит встретиться c Кэмероном Норри из Великобритании. Это пятая встреча теннисистов друг с другом. Счет в противостоянии 4−0 в пользу Медведева.