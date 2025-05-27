«Ролан Гаррос», плей-офф НХЛ, российский баскетбол: что посмотреть сегодня

Первый круг «Ролан Гаррос». Даниил Медведев (Россия, 11) — Кэмерон Норри (Великобритания).
13:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
На грунтовом турнире «Большого шлема» идут матчи первого круга. Сегодня вступит в борьбу первая ракетка России Даниил Медведев. На этом турнире 29-летний россиянин будет стараться вернуться в топ-10 мирового рейтинга, из которого не так давно выпал впервые за последние несколько лет. В первом круге Даниилу предстоит встретиться c Кэмероном Норри из Великобритании. Это пятая встреча теннисистов друг с другом. Счет в противостоянии 4−0 в пользу Медведева.
Также свой первой поединок на «Ролан Гаррос»-2025 проведет Андрей Рублев — в 15:20* против Ллойда Харриса из ЮАР. В женской сетке 27 мая сыграют четыре представительницы России. В 13 часов* начнут свои матчи Ольга Селехметьева (против чешки Маркеты Вондроушовой) и Мирра Андреева (против Кристины Букши из Испании). Сестра Мирры Эрика Андреева сразится с Сонай Картал из Великобритании (15:50*). Анне Калинской будет противостоять чешка Мария Боузкова (17:30*).
4-й матч серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ. «Эдмонтон» — «Даллас».
03:00 (в ночь на среду). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
«Эдмонтон» в предыдущем матче разгромил «Даллас» и вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. На счету 28-летнего канадца после 14 сыгранных матчей 22 (5+17) набранных очка. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля и нападающего «Далласа» Микко Рантанена на одно очко.
Смогут ли «нефтяники» укрепить свое преимущество в серии, или техасцам удастся сравнять счет в противостоянии? В матче примут участие трое россиян: за «Эдмонтон» играет Василий Подколзин, а за «Даллас» — Илья Любушкин и Евгений Дадонов.
Единая лига. «Зенит» — ЦСКА
19:30. Где смотреть: Матч ТВ.
Сегодня стартует финальная серия Единой баскетбольной лиги. ЦСКА в полуфинале не оставил ни одного шанса баскетболистам казанского УНИКСа, завершив серию со счетом 4−0. «Зенит» же провел все семь игр, в напряженной борьбе переиграв краснодарский «Локомотив-Кубань».
С 2008 года ЦСКА лишь трижды не завоевывал главной трофей Единой лиги. Смогут ли петербуржцы повторить свой успех 2022 года, или чемпионами станут фавориты из ЦСКА. Посмотрим за тем, как начнется эта финальная серия.