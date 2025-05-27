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Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Андреева выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Букша совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Андреева сыграет с победительницей пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

Ранее во второй раунд вышли россиянки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Призовой фонд турнира в этом году составляет более 26,3 млн долларов. Действующей победительницей является Ига Швентек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1).