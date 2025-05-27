Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Андреева выполнила два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Букша совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира Андреева сыграет с победительницей пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).
Ранее во второй раунд вышли россиянки Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Призовой фонд турнира в этом году составляет более 26,3 млн долларов. Действующей победительницей является Ига Швентек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1).