Кафельников раскритиковал Медведева после вылета с «Ролан Гаррос»

«Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу. Почему у меня должно быть ощущение, что с Даниилом что-то не то в последний год? Это не ощущение, а явь. Это то, что происходит.



Какие тут должны быть ощущения? Не думаю, что происходящее — несчастное стечение обстоятельств. Это закономерность. Пока не будет радикальных изменений, а я так понимаю, Медведев не хочет радикальных изменений, ничего не поменяется. Будет так, как есть — может, еще хуже», — сказал Кафельников.