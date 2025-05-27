Кафельников раскритиковал Медведева после вылета с «Ролан Гаррос»

Медведев проиграл 81-й ракетке мира британцу Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). В решающем сете 29-летний россиянин вел со счетом 5:3, но затем проиграл четыре гейма подряд.
«Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу. Почему у меня должно быть ощущение, что с Даниилом что-то не то в последний год? Это не ощущение, а явь. Это то, что происходит.
Какие тут должны быть ощущения? Не думаю, что происходящее — несчастное стечение обстоятельств. Это закономерность. Пока не будет радикальных изменений, а я так понимаю, Медведев не хочет радикальных изменений, ничего не поменяется. Будет так, как есть — может, еще хуже», — сказал Кафельников.
Медведев шестой раз в карьере выбыл на старте «Ролан Гаррос». В прошлом году он дошел в Париже до четвертого круга, где уступил австралийцу Алексу де Минору (6:4, 2:6, 1:6, 3:6).