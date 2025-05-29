Матч Хачанов — Пол 30 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Хачанов дважды играл с Полом, в обеих встречах американец был сильнее: в 2022-м в Майами и в 2025-м в Мадриде. В последнем матче, месяц назад, Карен проиграл первый сет, еще не вошел в игру, по его словам. Зато взял вторую партию, а вот в третьей борьбы не получилось — 2:6. В целом, на грунте у Хачанова в этом сезоне 9 побед и 5 поражений. Да, больших достижений нет, максимум, мы видели выход в ½ финала в Барселоне, но для 24-й ракетки мира это нормальные результаты. На «Ролан Гаррос» Карен в трех сетах обыграл Вукича, а вот с Офнером пришлось помучиться в 5 партиях.