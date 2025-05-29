Матч Хачанов — Пол 30 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В третьем раунде 24-й сеяный Карен Хачанов встречается с 12-м сеяным Томми Полом. Матч начнется примерно в 13:30 мск. Встречу Хачанов — Пол можно посмотреть онлайн в сообществе VK БОЛЬШЕ!
Хачанов дважды играл с Полом, в обеих встречах американец был сильнее: в 2022-м в Майами и в 2025-м в Мадриде. В последнем матче, месяц назад, Карен проиграл первый сет, еще не вошел в игру, по его словам. Зато взял вторую партию, а вот в третьей борьбы не получилось — 2:6. В целом, на грунте у Хачанова в этом сезоне 9 побед и 5 поражений. Да, больших достижений нет, максимум, мы видели выход в ½ финала в Барселоне, но для 24-й ракетки мира это нормальные результаты. На «Ролан Гаррос» Карен в трех сетах обыграл Вукича, а вот с Офнером пришлось помучиться в 5 партиях.
Пол младше Хачанова на год, у него достижения скромнее. Лучший результат на «Ролан Гаррос» — третий раунд. Карен же в Париже дважды доходил до четвертьфинала. Хотя прогресс в последние годы у Томми заметен. В 2023-м он вошел в топ-15 мировой теннисной элиты, в 2024-м стал первой ракеткой США, а в 2025-м попал в топ-10 ATP. В этом грунтовом сезоне у Пола 10 побед и всего 3 поражения. В Риме он дошел до полуфинала, где уступил только Синнеру. На «Ролан Гаррос» американец, как и Хачанов, испытывает проблемы. Меллера он победил в 4 партиях, а Фучовича — в пяти.
Букмекеры в этот раз считают небольшим фаворитом не Пола, а Хачанова. На победу россиянина можно поставить за 1,75, а на победу американца — за 2,07. Что касается тотала по геймам, то на больше 38,5 дают коэффициент 1,85.