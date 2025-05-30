30 из 64 сеяных игроков не прошли в третий круг «Ролан Гаррос»

Во втором круге 11-я сеяная россиянка Диана Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос». Также в третий круг не смогли выйти чешка Барбора Крейчикова (15), Донна Векич из Хорватии (18) и Магдалена Френх из Польши (25).