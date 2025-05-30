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30 из 64 сеяных игроков не прошли в третий круг «Ролан Гаррос»

Почти половина сеяных теннисистов не прошли дальше второго круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У женщин 13 спортсменок не смогли выйти в третий раунд. В мужской сетке 17 сеяных покинули турнир после второго круга.

Россиянка Анна Калинская, которая получила 30-й номер посева, уступила в матче первого раунда. Также в первом круге вылетели американки Эмма Наварро (9) и Пейтон Стирнс (28), чешки Каролина Мухова (14) и Линда Носкова (29), бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (23), представительница Бельгии Элизе Мертенс (24), украинка Марта Костюк (26) и Лейла Фернандес из Канады (27).

Во втором круге 11-я сеяная россиянка Диана Шнайдер завершила выступление на «Ролан Гаррос». Также в третий круг не смогли выйти чешка Барбора Крейчикова (15), Донна Векич из Хорватии (18) и Магдалена Френх из Польши (25).

В мужской сетке в первом круге проиграли 11-й сеяный из России Даниил Медведев, американцы Тейлор Фриц (4), Брэндон Накашима (28) и Алекс Михельсен (32), болгарин Григор Димитров (16), аргентинец Франсиско Серундоло (18), представители Чехии Томаш Махач (21) и Якуб Меншик (19), Феликс Оже-Альяссим из Канады (29) и поляк Хуберт Хуркач (30).

Во втором раунде «Ролан Гаррос» покинули норвежец Каспер Рууд (7), австралиец Алекс де Минор (9), Стефанос Циципас из Греции (20), французы Уго Умбер (22) и Джованни Мпетши Перрикар (31), испанец Алехандро Давидович-Фокина (26) и Денис Шаповалов из Канады (27).

Второй в сезоне турнир Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн.