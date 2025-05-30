«Ролан Гаррос», Финал Кубка Саудовской Аравии, MMA: что посмотреть сегодня

Хачанов и Пол проведут совместный поединок в третий раз, на данный момент обе победы в противостоянии на счету американца. Победой Пола завершился и матч в конце апреля на грунтовом турнире в Мадриде. Хачанов подошел к матчу в хорошей игровой форме, а вот американец, пройдя в пяти сетах венгра Фучовича, признался, что играет, несмотря на мышечную боль.