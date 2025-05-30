«Ролан Гаррос», Финал Кубка Саудовской Аравии, MMA: что посмотреть сегодня

Третий круг «Ролан Гаррос». Карен Хачанов (Россия, 24) — Томми Пол (США, 12).
13:30* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
Хачанов и Пол проведут совместный поединок в третий раз, на данный момент обе победы в противостоянии на счету американца. Победой Пола завершился и матч в конце апреля на грунтовом турнире в Мадриде. Хачанов подошел к матчу в хорошей игровой форме, а вот американец, пройдя в пяти сетах венгра Фучовича, признался, что играет, несмотря на мышечную боль.
В 13:30* также сыграет свой бой третьего круга Людмила Самсонова. Ее соперницей будет украинка Даяна Ястремская, ранее выбившая другую россиянку — Диану Шнайдер. Для Самсоновой выход в третий круг в Париже — повторение лучшего результата. Сможет ли Людмила добиться большего? Теннисистки еще ни разу не играли между собой.
Саудовская Аравия. Финал Кубка короля. «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
В финале турнира в Джидде сыграют действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» и команда-сенсация сезона «Аль-Кадисия». «Аль-Иттихад» вернул себе звание чемпиона Саудовской Аравии, сумев организовать внушительный отрыв от финишировавшего на втором месте «Аль-Хиляля». Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема проводит отличный сезон. В 29 встречах чемпионата Саудовской Аравии он записал на свой счет 21 гол и девять результативных передач. Плюс два мяча забил в трех матчах Кубка Короля.
«Аль-Кадисию» тренирует испанец Мичел, ранее возглавлявший «Хетафе», «Севилью», «Марсель» и «Олимпиакос». «Аль-Кадисия» в 2024 победила во втором по силе дивизионе страны и сразу проявила себя — 4-е место в чемпионате и выход в финал Кубка. Сможет ли недавний новичок чемпионата оказать сопротивление чемпиону страны?
MMA. Главный бой ONE Friday Fights 110. Ильяс Мусаев — Ворапон Лукчаопоронгтом (Таиланд).
15:30. Где смотреть: Матч ТВ.
Российский боец Ильяс Мусаев встретится с опасным тайским ударником Ворапоном, представляющим зал Sor Dechapan. Ильясу 23 года, он родом из Дагестана, представляет команду Mehdi Zatout и тренируется в одном из ведущих залов мира — Venum Training Camp в Паттайе. Его стиль — жесткий и атакующий муай тай с акцентом на досрочные победы.
В последний раз он выходил в ринг в июле 2024 года, нокаутировав во втором раунде титулованного тайского бойца Супербола. Его дебют в ONE состоялся в феврале 2024 года, где он эффектно завершил бой нокаутом во втором раунде против Панрита.