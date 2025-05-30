Самсонова впервые вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

В следующем круге Самсонова сыграет против олимпийской чемпионки Парижа китаянки Чжэн Циньвэнь, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге. Теннисистки встречались между собой пять раз. В трех матча сильнее была россиянка, две встречи остались за представительницей Китая.