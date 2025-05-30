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Самсонова впервые вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

18-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей Украины Даяной Ястремской, которая занимает 48-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Самсоновой в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 28 минут.

В следующем круге Самсонова сыграет против олимпийской чемпионки Парижа китаянки Чжэн Циньвэнь, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге. Теннисистки встречались между собой пять раз. В трех матча сильнее была россиянка, две встречи остались за представительницей Китая.

26-летняя Самсонова впервые в карьере вышла в четвертый круг на «Ролан Гаррос». Ранее лучшим результатом россиянки был выход в третий круг в 2024 году, где она уступила итальянке Элизабетте Коччаретто.

Второй в сезоне турнир Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн.