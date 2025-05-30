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Арина Соболенко уверенно вышла в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Лидер мирового рейтинга в двух сетах переиграла 34-ю ракетку мира из Сербии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Арина Соболенко из Беларуси одержала победу в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции-2025 против Ольги Данилович. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представительницы первой ракетки мира. Для победы Соболенко потребовался один час и 20 минут.

«Я очень рада, что победила. Ольга — настоящий боец. Я предполагала, что так и будет. В этом сезоне она играла на уровне топ-10. Но я наслаждаюсь такими битвами. Мне по душе такое напряжение», — отметила Арина после матча.

Ольга Данилович состоит в романтических отношениях с вратарем мадридского «Атлетико» словенцем Яном Облаком. Голкипер находился на трибунах во время матча и поддерживал Ольгу.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Соболенко сразится с представительницей США, 16-й ракеткой мира Амандой Анисимовой.