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Андреева и Шнайдер победили на «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:0

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в парном разряде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во втором круге россиянки обыграли американку Сабрину Сантамарию и британку Майю Лумсден (6:0, 6:0).

Встреча продолжалась всего 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Во третьем круге парного турнира Андреева и Шнайдер сыграют против победительниц матча между Каролин Гарсия/Диан Парри (обе — Франция) и Макото Ниномия (Япония)/Тан Цяньхуэй (Китай).

Шнайдер прекратила выступления в одиночном турнире, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7). Андреева продолжает борьбу и в третьем круге сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Действующими победителями «Ролан Гаррос» в женском парном разряде являются американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова, которые в прошлогоднем финале обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини (7:6, 6:3).