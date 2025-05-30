Андреева и Шнайдер победили на «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:0

Встреча продолжалась всего 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейк-пойнта.