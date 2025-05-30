Андреева и Шнайдер победили на «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:0

Во втором круге россиянки обыграли американку Сабрину Сантамарию и британку Майю Лумсден (6:0, 6:0).
Встреча продолжалась всего 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
Во третьем круге парного турнира Андреева и Шнайдер сыграют против победительниц матча между Каролин Гарсия/Диан Парри (обе — Франция) и Макото Ниномия (Япония)/Тан Цяньхуэй (Китай).
Шнайдер прекратила выступления в одиночном турнире, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской (5:7, 5:7). Андреева продолжает борьбу и в третьем круге сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Действующими победителями «Ролан Гаррос» в женском парном разряде являются американка Коко Гауфф и чешка Катерина Синякова, которые в прошлогоднем финале обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини (7:6, 6:3).