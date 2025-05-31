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Матч Андреева — Путинцева 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 31 мая, Мирра Андреева встретится с Юлией Путинцевой на «Ролан Гаррос».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Париже на «Ролан Гаррос» заканчивается третий раунд. Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Матч начнется в 12:05 мск. Встречу Андреева — Путинцева можно посмотреть онлайн в сообществе VK БОЛЬШЕ.

Мирра Андреева уверенно прошла два первых круга в Париже, не отдав соперницам ни партии. 18-летняя теннисистка, правда, оба раза начала с того, что отдала свою подачу. С Букшей она отыгралась с 0:3 и в первом сете, с Крюгер — с 1:3. Теперь баланс Андреевой в 2025 году — 29 побед и 7 поражений. В списке фаворитов на «Ролан Гаррос» Мирра — четвертая, выше нее котируются только Соболенко, Швентек и Гауфф. В одиночном разряде Андреевой нужно защитить очки, полученные за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в прошлом году. При этом она успевает выступать еще в паре с Дианой Шнайдер, девушки прошли в третий раунд.

Юлии Путинцевой нравится выступать на Открытом чемпионате Франции. В 2016-м и 2018-м она доходила здесь до четвертьфинала, у нее 19 побед и 11 поражений на кортах «Ролан Гаррос». 30-летняя теннисистка тоже не проиграла в Париже-2025 ни сета, но дважды все решалось на тай-брейках. В этом году Путинцева добиралась до 20-й строчки в рейтинге WTA, это ее лучший результат в карьере. В Париже Юлия посеяна под 32-м номером, Андреева — под 6-м. Друг против друга они еще не играли.

Как и в матче с Крюгер, букмекеры мало дают на победу Андреевой — всего 1,11. Победа Путинцевой стоит 6,70. Что касается тотала по геймам, то на больше 19,5 предлагают 2,05.