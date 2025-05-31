Матч Андреева — Путинцева 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Мирра Андреева уверенно прошла два первых круга в Париже, не отдав соперницам ни партии. 18-летняя теннисистка, правда, оба раза начала с того, что отдала свою подачу. С Букшей она отыгралась с 0:3 и в первом сете, с Крюгер — с 1:3. Теперь баланс Андреевой в 2025 году — 29 побед и 7 поражений. В списке фаворитов на «Ролан Гаррос» Мирра — четвертая, выше нее котируются только Соболенко, Швентек и Гауфф. В одиночном разряде Андреевой нужно защитить очки, полученные за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в прошлом году. При этом она успевает выступать еще в паре с Дианой Шнайдер, девушки прошли в третий раунд.