Андреева проиграла на «Ролан Гаррос» 361-й ракетке мира

В четвертьфинале 18-летняя россиянка сенсационно проиграла местной теннисистке Лоис Буассон (6:7, 3:6), которая занимает 361-е место в одиночном рейтинге WTA.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Андреева совершила один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. Буассон выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.
В первом сете Андреева вела 3:1 и 5:3, во втором — 3:0, но не сумела выиграть ни одну из партий. Во второй партии при счете 3:3 Андреева допустила ошибку, после чего сгоряча выбила мяч ракеткой на трибуны, за что получила предупреждение.
Буассон стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за последние 40 лет. Она попала на «Ролан Гаррос» благодаря wild card, а на уровне основного тура WTA до начала турнира провела только два матча. 22-летняя француженка стала третьей теннисисткой в истории после Моники Селеш (1989) и Дженнифер Каприати (1990), которой удалось выйти в полуфинал на первом турнире Большого Шлема в карьере.
Ранее Буассон выбила из турнира третью ракетку мира, американку Джессику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4). Благодаря своему выдающемуся выступлению на домашнем турнире, француженка поднялась в «живом» рейтинге почти на 300 позиций — после окончания турнира она поднимается минимум на 68-ю строчку.
В полуфинале Буассон сыграет со второй ракеткой мира Коко Гауфф из США, которая сегодня обыграла соотечественницу Мэдисон Киз (6:7, 6:4, 6:1). В другом полуфинале сыграют белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек.