Андреева проиграла на «Ролан Гаррос» 361-й ракетке мира

Буассон стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за последние 40 лет. Она попала на «Ролан Гаррос» благодаря wild card, а на уровне основного тура WTA до начала турнира провела только два матча. 22-летняя француженка стала третьей теннисисткой в истории после Моники Селеш (1989) и Дженнифер Каприати (1990), которой удалось выйти в полуфинал на первом турнире Большого Шлема в карьере.