Финалы «Ролан Гаррос», Лиги наций и НБА: что посмотреть сегодня

Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. Финал. Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
16:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Предстоящий финал мужского «Ролан Гаррос» обещает стать историческим событием для тенниса — впервые в истории в решающем матче турнира «Большого шлема» сойдутся два игрока, родившихся в XXI веке. Как и у женщин, титул между собой разыграют первая и вторая ракетки мира. Алькарас — действующий победитель турнира, и защищать это звание ему придется в поединке с Синнером, который катком прошёлся по сетке, не проиграв ни одного сета. Карлос умеет играть против Янника и выиграл у него три из четырёх последних личных встреч. При этом Синнер очевидно находится в пиковой форме и готов взять свой первый большой трофей на грунте. Пахнет пятисетовым поединком и четырьмя часами великолепного тенниса.
Футбол. Лига наций. Матч за третье место. Германия — Франция
16:00. Где смотреть: Okko Спорт.
Домашний турнир для Германии вновь пошёл не по плану. Никогда такого не было, и вот опять! Команда Юлиана Нагельсмана владела инициативой по ходу матча с Португалией, но после перерыва рассыпалась. Главный вывод по первому матчу — оборона «бундестим» без Рюдигера слишком уязвима. И сегодня ей будет противостоять команда, которая за полчаса организовала четыре мяча в ворота испанцев. Нагельсману предстоит как-то решать эту проблему, ведь снова ударить в грязь перед своими болельщиками просто недопустимо. Данный матч может стать продолжением тренда: каждый матч за третье место в Лиге наций был результативнее предыдущего. В 2019 году в «бронзовом» матче было забито ноль мячей, в 2021-м — три мяча, в 2023-м — пять мячей. Всё указывает на то, что скучно в Штутгарте сегодня точно не будет.
Футбол. Лига наций. Финал. Португалия — Испания
22:00. Где смотреть: Okko Спорт.
Впервые в истории финал значимого турнира собирает две команды с Пиренейского полуострова — Португалию и Испанию. Обе команды уже выигрывали Лигу наций ранее, что придаёт финалу дополнительный статус и интригу. Португальцы впервые за 25 лет обыграли Германию благодаря голу Криштиану Роналду, который показал, что он и в 40 лет всё ещё способен решать исходы важных матчей. И, судя по всему, для португальца это последняя возможность выиграть турнир в футболке сборной. Испания, в свою очередь, продолжает доминировать в футболе сборных — их беспроигрышная серия насчитывает уже 19 матчей. Команда Луиса де ла Фуэнте демонстрирует динамичный и атакующий футбол и по праву идёт фаворитом в этом противостоянии. Победа в турнире открывает для испанцев дорогу к первому треблу на уровне сборных — далее останется добавить только победу на чемпионате мира 2026 года. Вне зависимости от исхода, мы точно станем свидетелями чего-то исторического.
Баскетбол. НБА. Финал. «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс». 2-й матч
03:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Индиана» снова сотворила чудо, сенсационно выиграв первый матч финала. Но самое интересное то, как она это сделала — за весь матч «Пэйсерс» лидировали в счёте всего 0,3 секунды, но этого было достаточно, чтобы оставить стартовую игру серии за собой. «Оклахома» уверенно контролировала ход встречи, спровоцировала 25 (!) потерь у соперника, но провалилась в четвёртой четверти, упустив 15-очковое преимущество. Расклад в серии принципиально не поменялся — «Тандер» остаются фаворитами, но главному тренеру Марку Дэйно нужно внести коррективы и повысить реализацию бросков с игры — 39,8% никуда не годятся. Способен ли молодой тренер справиться с давлением и найти нужные решения? Или же «Индиана» снова удивит баскетбольный мир и продолжит свой путь к одному из самых больших апсетов в истории спорта? Ответ мы получим уже ближайшей ночью.