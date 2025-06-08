Финалы «Ролан Гаррос», Лиги наций и НБА: что посмотреть сегодня

Домашний турнир для Германии вновь пошёл не по плану. Никогда такого не было, и вот опять! Команда Юлиана Нагельсмана владела инициативой по ходу матча с Португалией, но после перерыва рассыпалась. Главный вывод по первому матчу — оборона «бундестим» без Рюдигера слишком уязвима. И сегодня ей будет противостоять команда, которая за полчаса организовала четыре мяча в ворота испанцев. Нагельсману предстоит как-то решать эту проблему, ведь снова ударить в грязь перед своими болельщиками просто недопустимо. Данный матч может стать продолжением тренда: каждый матч за третье место в Лиге наций был результативнее предыдущего. В 2019 году в «бронзовом» матче было забито ноль мячей, в 2021-м — три мяча, в 2023-м — пять мячей. Всё указывает на то, что скучно в Штутгарте сегодня точно не будет.