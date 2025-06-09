Буассон после победы над Андреевой взлетела на 296 мест в рейтинге

Перед стартом турнира 22-летняя француженка занимала 361-е место и попала в основную сетку турнира благодаря wild card. По ходу турнира Буассон обыграла бельгийку Элизе Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинку Ангелину Калинину (6:1, 6:2), француженку Эльзу Жакмо (6:3, 0:6, 7:5), американку Джессику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4) и россиянку Мирру Андрееву (7:6, 6:3). В полуфинале она уступила второй ракетке мира и будущей победительнице «Ролан Гаррос» Коко Гауфф (1:6, 2:6).