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Буассон после победы над Андреевой взлетела на 296 мест в рейтинге

Французская теннисистка Лоис Буассон после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») поднялась на 296 позиций в одиночном рейтинге WTA.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Перед стартом турнира 22-летняя француженка занимала 361-е место и попала в основную сетку турнира благодаря wild card. По ходу турнира Буассон обыграла бельгийку Элизе Мертенс (6:4, 4:6, 6:3), украинку Ангелину Калинину (6:1, 6:2), француженку Эльзу Жакмо (6:3, 0:6, 7:5), американку Джессику Пегулу (3:6, 6:4, 6:4) и россиянку Мирру Андрееву (7:6, 6:3). В полуфинале она уступила второй ракетке мира и будущей победительнице «Ролан Гаррос» Коко Гауфф (1:6, 2:6).

Таким образом, Буассон за две недели поднялась в одиночном рейтинге WTA на 296 мест и вышла на 65-е место, став первой ракеткой Франции. Ранее это звание принадлежало уроженке Жуковского Варваре Грачевой, которая в июне 2023 года сменила спортивное гражданство.

Лидером одиночного рейтинга после «Ролан Гаррос» осталась Арина Соболенко, вторую строчку сохранила Коко Гауфф, третья позиция осталась за Джессикой Пегулой. Первая ракетка России Мирра Андреева потеряла 350 рейтинговых очков, но удержалась на шестом месте. Прошлогодняя победительница «Ролан Гаррос» Ига Швентек не сумела защитить рейтинговые очки и откатилась на седьмую строчку. Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь поднялась на пятую позицию.

Одиночный рейтинг WTA от 9 июня:

  1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) — 11 553
  2. (2) Коко Гауфф (США) — 8083
  3. (3) Джессика Пегула (США) — 6483
  4. (4) Жасмин Паолини (Италия) — 4805
  5. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4668
  6. (6) Мирра Андреева (Россия) — 4636
  7. (5) Ига Швентек (Польша) — 4618
  8. (8) Мэдисон Киз (США) — 4484
  9. (10) Паула Бадоса (Испания) — 3684
  10. (9) Эмма Наварро (США) — 3649…
    12. (12) Диана Шнайдер (Россия) — 3108…
    18. (18) Людмила Самсонова (Россия) — 2390
    19. (20) Екатерина Александрова (Россия) — 2378…
    28. (28) Анна Калинская (Россия) — 1657…
    39. (46) Вероника Кудерметова (Россия) — 1307
    40. (37) Анастасия Потапова (Россия) — 1299…
    56. (50) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052…
    62. (58) Полина Кудерметова (Россия) — 998…
    70. (62) Анна Блинкова (Россия) — 907…
    83. (86) Камилла Рахимова (Россия) — 786…
    99. (102) Эрика Андреева (Россия) — 702