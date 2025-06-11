Финал НБА, матч Хачанова: что посмотреть сегодня

Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза. Россиянин не проиграл ни одного матча Макдональду. Последний раз теннисисты провели встречу в 2023 году на турнире в китайском Чжухае. В четвертьфинале Хачанов одержал победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4.