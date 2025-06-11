Финал НБА, матч Хачанова: что посмотреть сегодня

Теннис. Мужчины. Хертогенбос. 2-й круг. Карен Хачанов (Россия, 24) — Маккензи Макдональд (США, 99)
15:00 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
24-я ракетка мира Карен Хачанов стартует на травяном турнире категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). 29-летний Хачанов сыграет против американца Маккензи Макдональда.
Ранее спортсмены встречались между собой четыре раза. Россиянин не проиграл ни одного матча Макдональду. Последний раз теннисисты провели встречу в 2023 году на турнире в китайском Чжухае. В четвертьфинале Хачанов одержал победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4.
Теннис. Женщины. Хертогенбос. 2-й круг. Анна Блинкова (Россия, 70) — Екатерина Александрова (Россия, 19)
15:00 Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В матче второго круга турнира категории WTA 250 в Хертогенбосе встретятся две россиянки: Анна Блинкова и Екатерина Александрова. Ранее Блинкова обыграла 10-кратную победительницу турниров Большого шлема в парном разряде — Катерину Синякову из Чехии. Александрова была сильнее представительницы Грузии Мариам Болквадзе.
Счет личных встреч между теннисистками — 1:1. Последний раз они играли на турнире в Дохе в 2018 году.
Также в Нидерландах матч второго круга проведет россиянка Вероника Кудерметова. Она сыграет против представительницы Бельгии Грет Миннен.
Баскетбол. НБА. Финал. «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер». 3-й матч
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Счет в финальной серии плей-офф НБА — 1:1. Третий матч пройдет на домашнем паркете «Индианы». Вторую игру «Пэйсерс» провели неудачно. Первая четверть шла в равной борьбе: в концовке стартового отрезка «Индиана» вела — 20:17. Затем «Оклахоме» удался рывок — 35:9, после чего хозяева получили 20-очковое преимущество. Это преимущество сохранялось большую часть матча.
«Индиана», как и «Оклахома», ни разу не становилась чемпионом НБА. Для обеих команд это второй финал в истории: «Индиана» в 2000 году уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2:4), а «Оклахома» в 2012 году проиграла «Майами Хит» (1:4).
Поможет ли домашний паркет «Пэйсерс» забрать третий матч? Или фаворит серии — «Оклахома» — снова окажется сильнее? Ответ узнаем уже ближайшей ночью.