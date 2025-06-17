Самсонова пробилась во второй круг турнира в Берлине

20-я ракетка мира Самсонова встречалась с четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема» Наоми Осакой из Японии, которая занимает 57-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 38 минут.
Благодаря этой победе счет личных встреч между теннисистками стал 2:2. В этом сезоне Осака обыграла Самсонову на турнире категории WTA 1000 в Майами.
В следующем круге Самсонова сыграет против действующей чемпионки Берлина — американки Джессики Пегулы. В прошлогоднем финале Пегула обыграла россиянку Анну Калинскую.
Напомним, в 2021 году Людмила Самсонова выиграла титул в Берлине, пробившись через квалификацию. В финале она одержала победу над Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Также сегодня, 17 июня, матч первого круга проведет 12-я ракетка мира — россиянка Диана Шнайдер. Она сыграет против Донны Векич из Хорватии, занимающей 22-ю строчку в рейтинге WTA. Счет личных встреч между теннисистками — 1:1. В этом сезоне Векич победила Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии.
Турнир в столице Германии завершится 22 июня. Его общий призовой фонд составляет €925,6 тыс.