Самсонова пробилась во второй круг турнира в Берлине

Также сегодня, 17 июня, матч первого круга проведет 12-я ракетка мира — россиянка Диана Шнайдер. Она сыграет против Донны Векич из Хорватии, занимающей 22-ю строчку в рейтинге WTA. Счет личных встреч между теннисистками — 1:1. В этом сезоне Векич победила Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии.