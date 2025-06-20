Рафаэль Надаль получил от короля Испании титул маркиза

Помимо Надаля дворянские титулы также получили певица Лус Касаль, паралимпийская пловчиха Тереза Пералес, экс-глава Королевского двора Хайме Альфонсин, молекулярный биолог Карлос Лопес-Отин и фотограф Кристина Гарсия Родеро.
«Эти люди — источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество», — сказал Филипп IV.
Таким образом, к полному имени Рафаэль Надаль Парера теперь добавляется титул — маркиз Льеванта-де-Мальорки, отсылающее к исторической области, откуда он родом.
Присуждение дворянских титулов приурочено к десятилетней годовщине восшествия Филиппа IV на престол. В Испании титул маркиза является наследственным, поэтому он может передаваться потомкам Надаля.
Рафаэль Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года. Он на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира и одержал 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 — на «Ролан Гаррос».