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Рафаэль Надаль получил от короля Испании титул маркиза

Король Испании Филипп IV удостоил теннисиста Рафаэля Надаля титула маркиза Мальорки. Об этом сообщает El Pais.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Помимо Надаля дворянские титулы также получили певица Лус Касаль, паралимпийская пловчиха Тереза Пералес, экс-глава Королевского двора Хайме Альфонсин, молекулярный биолог Карлос Лопес-Отин и фотограф Кристина Гарсия Родеро.

«Эти люди — источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество», — сказал Филипп IV.

Таким образом, к полному имени Рафаэль Надаль Парера теперь добавляется титул — маркиз Льеванта-де-Мальорки, отсылающее к исторической области, откуда он родом.

Присуждение дворянских титулов приурочено к десятилетней годовщине восшествия Филиппа IV на престол. В Испании титул маркиза является наследственным, поэтому он может передаваться потомкам Надаля.

Рафаэль Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года. Он на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира и одержал 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 — на «Ролан Гаррос».