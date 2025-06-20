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Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле

11-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл соперника в четвертьфинале турнира в Галле.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира АТР 500 в Галле, обыграв в ¼ финала Алекса Михельсена из США. Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:4, 6:3) в пользу россиянина.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету Медведева семь эйсов и пять двойных ошибок. Он также реализовал два брейк-пойнта из десяти, в то время как сопернику не удалось реализовать ни одного.

Отметим, что Михельсен имеет меньше игровой практики на травяном покрытии. За последний год он провел 12 матчей на траве и выиграл в восьми из них. У Даниила Медведева один титул ATP на травяном покрытии в карьере. Он выиграл турнир в Мальорке в 2021 году, что стало его первым титулом на траве, до этого все его 10 титулов были на харде. В 2022 году он также дошел до финала в Галле, но проиграл.

Соперник Медведева по полуфинал станет известен по итогам матча Флавио Коболли (Италия) — Александр Зверев (Германия).

В том же турнире принимает участие другой российский теннисист — Карен Хачанов, который сегодня сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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