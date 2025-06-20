Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле

Отметим, что Михельсен имеет меньше игровой практики на травяном покрытии. За последний год он провел 12 матчей на траве и выиграл в восьми из них. У Даниила Медведева один титул ATP на травяном покрытии в карьере. Он выиграл турнир в Мальорке в 2021 году, что стало его первым титулом на траве, до этого все его 10 титулов были на харде. В 2022 году он также дошел до финала в Галле, но проиграл.