Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Россиянин Даниил Медведев вернулся в топ-10 мирового рейтинга и теперь занимает 9-ю строчку. Напомним, на минувшей неделе 29-летний Медведев вышел в финал травяного турнира категории АТР 500 в немецком Галле, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Андрей Рублев сохранил 15-ю строчку в мировом рейтинге. Другой российский теннисист Карен Хачанов вернулся в топ-20 и теперь располагается на 19-й строчке. На турнире в Галле Хачанов дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Александру Бублику.

Победитель турнира в Галле 28-летний Бублик поднялся на 15 позиций и теперь располагается на 30-м месте в рейтинге АТР. Теннисист второй раз в карьере выиграл турнир в Германии.

Лидером мирового рейтинга остается 23-летний итальянец Янник Синнер, который на минувшей неделе не смог защитить титул. Он уступил в четвертьфинале соревнований в Галле Бублику. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас. 22-летний теннисист вновь одержал победу на турнире категории АТР 500 в Лондоне. На третьем месте располагается представитель Германии Александр Зверев.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше