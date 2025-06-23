Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР

Россиянин Даниил Медведев вернулся в топ-10 мирового рейтинга и теперь занимает 9-ю строчку. Напомним, на минувшей неделе 29-летний Медведев вышел в финал травяного турнира категории АТР 500 в немецком Галле, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Андрей Рублев сохранил 15-ю строчку в мировом рейтинге. Другой российский теннисист Карен Хачанов вернулся в топ-20 и теперь располагается на 19-й строчке. На турнире в Галле Хачанов дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Александру Бублику.
Победитель турнира в Галле 28-летний Бублик поднялся на 15 позиций и теперь располагается на 30-м месте в рейтинге АТР. Теннисист второй раз в карьере выиграл турнир в Германии.
Лидером мирового рейтинга остается 23-летний итальянец Янник Синнер, который на минувшей неделе не смог защитить титул. Он уступил в четвертьфинале соревнований в Галле Бублику. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас. 22-летний теннисист вновь одержал победу на турнире категории АТР 500 в Лондоне. На третьем месте располагается представитель Германии Александр Зверев.