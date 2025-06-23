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«Это возрождение моей карьеры». Бублик — о победе над Медведевым

Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал победу на турнире категории АТР 500 в Галле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 28-летний Бублик в финале турнира в немецком Галле одержал победу над 9-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). По ходу соревнований Александр Бублик в ⅛ финала обыграл действующего чемпиона, первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В ¼ финала теннисист был сильнее Томаша Махача из Чехии. В полуфинале представитель Казахстана выбил из борьбы 19-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Теннисист второй раз в карьере выиграл турнир в Германии.

«На самом деле выход в четвертьфинал “Ролан Гаррос” и титул здесь, в Галле, — это даже не входило в мои лучшие ожидания на столь короткий период. Это настоящее возрождение моей карьеры», — приводит слова Бублика Punto de Break.

На Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Бублик дошел до четвертьфинала, это лучшее выступлении спортсмена на кортах Парижа. На пути в полуфинал Александр уступил Яннику Синнеру.

В обновленном рейтинге АТР Бублик поднялся на 15 позиций и теперь располагается на 30-м месте.