«Это возрождение моей карьеры». Бублик — о победе над Медведевым

Напомним, 28-летний Бублик в финале турнира в немецком Галле одержал победу над 9-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). По ходу соревнований Александр Бублик в ⅛ финала обыграл действующего чемпиона, первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В ¼ финала теннисист был сильнее Томаша Махача из Чехии. В полуфинале представитель Казахстана выбил из борьбы 19-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Теннисист второй раз в карьере выиграл турнир в Германии.