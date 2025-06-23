Шнайдер проиграла в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

После вылета в первом круге Шнайдер лишится 440 рейтинговых очков и опустится на несколько позиций в обновленной версии рейтинга WTA, которая будет опубликована в понедельник, 30 июня. В live-рейтинге она откатилась с 12-й на 15-ю строчку.