Шнайдер проиграла в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов. На счету Векич четыре эйса, одна двойная ошибка и оба реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Векич сыграет с Линдой Носковой из Чехии, которая в первом круге обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 6:2).
Шнайдер является действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге. Примечательно, что в прошлогоднем финале 21-летняя россиянка сумела обыграть Векич (6:3, 2:6, 6:3).
После вылета в первом круге Шнайдер лишится 440 рейтинговых очков и опустится на несколько позиций в обновленной версии рейтинга WTA, которая будет опубликована в понедельник, 30 июня. В live-рейтинге она откатилась с 12-й на 15-ю строчку.
Травяной турнир в Бад-Хомбурге завершится в субботу, 28 июня.