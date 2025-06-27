Даниил Медведев сыграет с французом Бонзи в первом круге Уимблдона

27 июня в Лондоне прошла жеребьевка основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Даниил Медведев получил девятый номер посева. Андрей Рублев (14‑й номер посева) на старте турнира встретится с сербом Ласло Джере. Карен Хачанов (17) сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, Роман Сафиуллин — с итальянцем Лучиано Дардери.
Представитель Казахстана Александр Бублик (28-й номер посева) в первом круге сыграет против испанца Хауме Мунара.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в первом круге сыграет с соотечественником Лукой Нарди. Действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас (2) встретится с итальянцем Фабио Фоньини. 24‑кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (6) сыграет с французом Александром Мюллером.
Матчи первого круга теннисистов из топ-10:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия)
- Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия)
- Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция)
- Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина)
- Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция)
- Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция)
- Лоренцо Музетти (Италия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия)
- Хольгер Руне (Дания, 8) — Николас Харри (Чили, Q)
- Бен Шелтон (США, 10) — Алекс Болт (Австралия, Q).
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 30 июня.