Матч Ига Швентек — Полина Кудерметова 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Ига Швентек проводит нелучший сезон, у нее уже 11 поражений в 46 матчах. Но полька довольна своей формой перед «Уимблдоном». Швентек только что успешно отыграла в Бад-Хомбурге, где дошла до финала и уступила в двух сетах первой сеяной Джессике Пегуле. Для Иги это один из лучших результатов на травяном покрытии. 24-летняя теннисистка в прошлом году проиграла на «Уимблдоне» в третьем круге, ее рекорд на этом турнире — четвертьфинал в 2023 году. Сейчас Швентек — 4-я в списке фавориток «Уимблдона».