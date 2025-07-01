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Матч Ига Швентек — Полина Кудерметова 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 1 июля, экс-первая ракетка мира Ига Швентек сыграет на «Уимблдоне» с Полиной Кудерметовой.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ига Швентек проводит нелучший сезон, у нее уже 11 поражений в 46 матчах. Но полька довольна своей формой перед «Уимблдоном». Швентек только что успешно отыграла в Бад-Хомбурге, где дошла до финала и уступила в двух сетах первой сеяной Джессике Пегуле. Для Иги это один из лучших результатов на травяном покрытии. 24-летняя теннисистка в прошлом году проиграла на «Уимблдоне» в третьем круге, ее рекорд на этом турнире — четвертьфинал в 2023 году. Сейчас Швентек — 4-я в списке фавориток «Уимблдона».

Полина Кудерметова пока не так успешна в женском туре, как ее старшая сестра Вероника. Однако Полина постепенно поднимается вверх в рейтинге, сейчас она 64-я ракетка мира. В начале 2025 года она дошла до финала в Брисбене, где проиграла Арине Соболенко. Перед «Уимблдоном» форма Кудерметовой-младшей не внушает оптимизма: 6 поражений подряд, в том числе в единственном матче на траве 9 июня — как раз от сестры Вероники. На турнирах «Большого шлема» Полина дальше первого раунда не проходила.

Матч пройдет на втором корте All England Club в Лондоне и начнется ориентировочно в 16:30 мск. Встречу Швентек с Кудерметовой покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV.

Букмекеры не сомневаются в легкой победе Швентек, на счет 2:0 в пользу польки по сетам коэффициент равен всего 1,17. Победа Кудерметовой оценивается в 25, а на то, что россиянка выиграет 6 геймов или больше можно поставить за 2,38.