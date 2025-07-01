Этим спортсменкам за 40 — но они все еще главные секс-символы

К спортсменкам всегда приковано пристальное внимание: обсуждаются не только их профессиональные достижения, но и внешние данные. Наши героини уже завоевали немало наград, но и сегодня остаются на слуху: благодаря своему трудолюбию, красоте и харизме. Они вдохновляют миллионы своими фотографиями, ведут бизнес, снимаются в рекламе, телешоу и заслуженно считаются секс-символами современности.
Серена Уильямс: выбирает мини и подчеркивает формы
Серена — одна из самых успешных теннисисток в мире. После завершения карьеры в 2022 году она снималась в кино, занялась благотворительностью и погрузилась в мир инвестиций — сейчас состояние женщины оценивается в сумму свыше 340 миллионов долларов! Но не меньше внимания, чем успех в бизнесе и спорте, привлекают образы Уильямс.
Кто-то позволяет себе довольно грубо высказываться о ее фигуре, далекой от модельных стандартов, другие восхищаются яркой красотой Серены и ее нарядами. Для выходов в свет и съемок мама двоих детей часто выбирает мини, глубокие разрезы, декольте, кожу и анималистичные принты. 43-летняя теннисистка не стесняется показывать в личном блоге фотографии в купальниках и белье: и выглядит по-прежнему подтянутой и спортивной.
Лоло Джонс: сочетает спортивность и женственность
Красота американской легкоатлетки и бобслеистки всегда активно обсуждалась болельщиками, также как и ее взгляды на жизнь. Мощный резонанс вызвало заявление Лоло о сексе до брака. В своем интервью женщина рассказала, что она верующий человек и твердо решила сохранить свою невинность для будущего мужа.
После провала на Олимпийских играх 2012 году Джонс столкнулась с настоящей травлей: ей припомнили все, что могли. Критики заявляли, что внимание к девушке приковано лишь по причине ее внешности, откровенных нарядов и инфошума вокруг. Тем не менее бегунья осталась верна себе: 42-летняя Лоло по-прежнему хочет создать семью, завести детей и продолжает спортивную карьеру.
Ляйсан Утяшева: сохраняет гибкость и эффектный стиль
Ляйсан прошла непростой путь от профессиональной гимнастки до теледивы. Благодаря своей харизме и спортивной выдержке, после травмы и завершения спортивной карьеры, она стала известной ведущей.
Сейчас Утяшева занимается семьей, ведет различные шоу, снимается в рекламе и гастролирует с собственным проектом. Женщина недавно отметила 40-летний юбилей — с возрастом она становится только ярче, восхищая поклонников гибкостью, роскошным силуэтом и стильными образами.
Линдси Вонн: совмещает силу, сексуальность и дисциплину
Линдси называют секс-символом горнолыжного спорта и зимних видов спорта в целом. Женщина поражает не только фигурой, но и невероятной дисциплиной: она не побоялась вернуться в спорт после шестилетней паузы, в возрасте 40 лет. Вонн пояснила свое решение удачной операцией на колене, которая позволила ей увеличить нагрузку на ноги:
«Я ни за чем не гонюсь, не пытаюсь ничего доказать, на меня никто не давит — только я и горы, как в самом начале. Моя цель — получать удовольствие от того, что я делаю», — отметила она.
На Вонн в социальных сетях подписаны 2,5 миллиона человек: на своей страничке она делится не только «спортивным» контентом, но и горячими снимками.
Елена Исинбаева: демонстрирует элегантность и форму
Олимпийская чемпионка и прыгунья с шестом Елена Исинбаева завершила карьеру в 2016 году. В видео своего прощального, символического прыжка, спортсменка отметила: «Преодолев новую высоту, ставишь перед собой планку еще выше. Я буду продолжать создавать себя, меня все равно никто не может остановить».
Подведя черту под этим этапом жизни, Исинбаева возглавляла благотворительный фонд, была членом комиссии Международного олимпийского комитета, снималась в рекламе и шоу. Ее прекрасная фигура и новые женственные образы не остались незамеченными, и Елена снова оказалась в центре внимания. Скорее всего, так было бы и сегодня, но сейчас спортсменка живет в Испании, ведет закрытый образ жизни и не любит афишировать личное.
Им покорялись не только спортивные вершины, но и сердца болельщиков по всему миру. Но вместе с восхищением, спортсменками приходится сталкиваться с критикой и обесцениванием их достижений. Однако, они остаются собой, подтверждая, что за красотой часто спрятано гораздо больше, чем просто красивая картинка.