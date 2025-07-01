Матч Андреева — Шериф 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Шериф занимает 88-е место в рейтинге WTA, два года назад она была 31-й в мире. лучший результат египетской теннисистки на турнирах «Большого шлема» — выход во второй раунд на «Ролан Гаррос». На «Уимблдоне» дальше первого круга Майар не проходила. Интересно, что на траве египтянка сыграла всего один матч в этом году — поражение от Виктории Голубич 3:6, 5:7 в квалификации в Истборне 10 дней назад. Это ее нелюбимое покрытие, Шериф предпочитает выступать на грунте.