Матч Андреева — Шериф 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч Андреевой с Шериф пройдет на третьем корте All England Club в Лондоне и начнется примерно в 16:00 мск. Встречу Мирры и Майар покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV.
Перед «Уимблдоном» Мирра Андреева провела три непростых матча на траве. В Берлине она выбыла после первого поединка, проиграв Магдалене Френх — 6:2, 5:7, 0:6. А в Бад-Хомбурге россиянке удалось обыграть Клару Таусон в трех сетах, правда, затем Линде Носковой она уступила без вариантов — 3:6, 3:6. Всего у Мирры в этом году 32 победы и 10 поражений. На траве у Андреевой хорошо получалось в 2023-м, тогда она выиграла 6 матчей и дошла до 4-го раунда на «Уимблдоне».
Шериф занимает 88-е место в рейтинге WTA, два года назад она была 31-й в мире. лучший результат египетской теннисистки на турнирах «Большого шлема» — выход во второй раунд на «Ролан Гаррос». На «Уимблдоне» дальше первого круга Майар не проходила. Интересно, что на траве египтянка сыграла всего один матч в этом году — поражение от Виктории Голубич 3:6, 5:7 в квалификации в Истборне 10 дней назад. Это ее нелюбимое покрытие, Шериф предпочитает выступать на грунте.
Букмекеры предлагают на победу Мирры минимальный коэффициент 1,02, а на Шериф — 13,50. Эксперты уверены, что все закончится за две партии, тотал меньше 2,5 по сетам стоит всего 1,19. Тотал меньше 17,5 геймов оценивается в 1,90.