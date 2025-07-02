Матч Рублев — Харрис 2 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч Рублева с Харрисом пройдет на третьем корте All England Club в Лондоне и начнется не раньше 14:30 мск. Эту игру покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV.
«Уимблдон» в этом году богат на сенсации, многие сеяные теннисисты вылетели уже в первом раунде. Но Андрей Рублев, 14-й сеяный на этом турнире, держится: в первом круге он прошел Ласло Джере в 4 партиях. Россиянин проводит неровный сезон. На Australian Open Рублев вылетел в первом раунде от 18-летнего Жоао Фонсеки. Потом был титул в Дохе на турнире ATP 500, а вот грунтовый отрезок не удался: ранние поражения в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме. На «Ролан Гаррос» Андрей дошел до 4-го круга, где проиграл Яннику Синнеру. Всего в 2025 году у Рублева 19 побед и 14 поражений.
Ллойд Харрис сильно упал в рейтинге за последние 4 года. В 2021-м он был 31-й ракеткой мира, а сейчас не входит даже в первые 300 теннисистов мира. Тогда же в 2021 году южноафриканец доходил до четвертьфинала US Open и 3-го раунда Australian Open. В 2025-м Харрис провел всего 20 матчей (9 побед и 11 поражений), при этом на траве он выиграл 5 поединков и 3 проиграл. На «Уимблдоне» Ллойд прошел в первом круге бельгийца Зизу Бергса, 50-ю ракетку мира.
Рублев три раза встречался с Харрисом и все 3 раза выиграл. Недавно они встречались на «Ролан Гаррос», и россиянин был сильнее в 4 партиях — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.
Букмекеры предлагают на победу Рублева 1,32, на успех Харриса — 3,40. Если россиянин победит в трех партиях, то сумма ставки умножится на 2,90, если в четырех — на 3,30. Тотал больше 40,5 геймов стоит 1,90.