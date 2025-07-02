Матч Рублев — Харрис 2 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Уимблдон» в этом году богат на сенсации, многие сеяные теннисисты вылетели уже в первом раунде. Но Андрей Рублев, 14-й сеяный на этом турнире, держится: в первом круге он прошел Ласло Джере в 4 партиях. Россиянин проводит неровный сезон. На Australian Open Рублев вылетел в первом раунде от 18-летнего Жоао Фонсеки. Потом был титул в Дохе на турнире ATP 500, а вот грунтовый отрезок не удался: ранние поражения в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме. На «Ролан Гаррос» Андрей дошел до 4-го круга, где проиграл Яннику Синнеру. Всего в 2025 году у Рублева 19 побед и 14 поражений.