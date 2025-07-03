Большой женский день на Уимблдоне и товарищеский матч «Зенита»: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. 2-й круг. Вероника Кудерметова (Россия, 46) — Эмма Наварро (США, 10)
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Старшая из сестер Кудерметовых попытается впервые в карьере выйти в третий круг Уимблдона. Для этого ей предстоит остановить прогрессирующую Эмму Наварро, которая показывает отличные результаты на траве в этом сезоне. Американка — фаворит, но Кудерметова обладает опытом и уже побеждала Наварро раньше. Стоит ожидать, что россиянка сможет навязать борьбу теннисистке из топ-10.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 2-й круг. Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия, 63)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Мирра Андреева — одна из лидеров нынешнего сезона, но на траве она провела всего четыре матча, что не позволяет делать выводы о ее текущей форме на этом покрытии. В первом матче против египтянки Маяр Шериф серьезных проблем не возникло. Бронцетти проводит непростой сезон, но ее агрессивный стиль и хорошая физическая готовность могут доставить первой ракетке России определенные проблемы. Предстоящий матч может дать нам ответ на вопрос оправилась ли Мирра от июньских неудач и готова ли она справляться с давлением, которое несет статус фаворита.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 2-й круг. Сюзан Ламенс (Нидерланды, 69) — Екатерина Александрова (Россия, 17)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Александрова — одна из сильнейших российских теннисисток на траве. В прошлом сезоне она добралась до ⅛ финала, и наверняка готова повторить этот результат. Ее соперница недавно вошла в топ-100 мирового рейтинга и еще ни разу не побеждала игроков из топ-20. Выглядит как легкая прогулка для Александровой, но для этого россиянке нужно сохранить концентрацию, а в этом у нее в первом круге были проблемы.
Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала)
19:00. Где смотреть: официальный сайт «Зенита».
«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону и полон решимости исправиться за прошлогодние неудачи. В первом контрольном матче была разгромлена «Црвена Звезда» (3:0). Предстоящий спарринг — отличная проверка на прочность против закрытого соперника, которым является махачкалинское «Динамо», и возможность обкатать новые сочетания в атаке, которые в минувшем сезоне не всегда обеспечивали питерцам результат.