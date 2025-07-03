Большой женский день на Уимблдоне и товарищеский матч «Зенита»: что посмотреть сегодня

Мирра Андреева — одна из лидеров нынешнего сезона, но на траве она провела всего четыре матча, что не позволяет делать выводы о ее текущей форме на этом покрытии. В первом матче против египтянки Маяр Шериф серьезных проблем не возникло. Бронцетти проводит непростой сезон, но ее агрессивный стиль и хорошая физическая готовность могут доставить первой ракетке России определенные проблемы. Предстоящий матч может дать нам ответ на вопрос оправилась ли Мирра от июньских неудач и готова ли она справляться с давлением, которое несет статус фаворита.